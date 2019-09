Opnieuw honderden werknemers Waalse wapenindustrie de straat op ADN

04 september 2019

10u19

Bron: Belga 0 In Luik komen werknemers van de Waalse wapenindustrie vandaag op straat. Ze zijn ongerust over de toekomst van hun sector. Wallonië kent met bedrijven als FN Herstal en John Cockerill enkele belangrijke wapenbedrijven.

Gisteren kwamen de werknemers al op straat in Namen, waar ze een onderhoud hadden met Ecolo en MR. De betogers willen van de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe Waalse regering, horen welke toekomst hun sector nog heeft. Volgens de vakbonden zijn de Waalse regels voor wapenexport te streng.



Volgens een eerste schatting van de politie kwamen in Luik vanochtend 300 betogers opdagen. Een vakbondsdelegatie werd ontvangen op de Luikse zetel van de socialistische partij.