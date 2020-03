Opnieuw honderden Belgen teruggebracht vanop Canarische eilanden, Kaapverdië en Filipijnen ADN

25 maart 2020

20u56

Bron: Belga 0 Honderden Belgische toeristen zijn dinsdag en woensdag teruggebracht vanop de Canarische eilanden, Kaapverdië en de Filipijnen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, woensdagnamiddag bekendgemaakt. Voor Belgische reizigers in Haïti en Zuid-Amerika worden nog oplossingen gezocht.

"Gisteren zijn honderden Belgische toeristen vanop de Canarische eilanden naar België teruggebracht met drie vluchten die werden georganiseerd door de Belgische regering", aldus de minister. Woensdag zijn daar nog eens twee bijkomende vluchten opgestegen. Een laatste vlucht vanop de eilanden wordt donderdag georganiseerd, klinkt het.

Via een samenwerking met het Groothertogdom Luxemburg konden ook "tientallen Belgen" vanuit Kaapverdië naar huis gaan. Enkele Belgen die waren teruggebracht uit de Filipijnen en in Praag waren geland, zijn woensdag ook teruggekeerd naar België met een bus die ter beschikking werd gesteld door de Belgische ambassade in Tsjechië. Op dezelfde manier zouden Belgische reizigers donderdag uit Vietnam terugkeren. Ook vanuit Senegal en Gambia zouden binnenkort twee vluchten vertrekken. Die worden momenteel voorbereid.

Haïti

"Andere initiatieven van Europese samenwerking zouden ons moeten toelaten om zeer binnenkort oplossingen te vinden voor andere medeburgers die momenteel nog vastzitten in onder andere Haïti en Zuid-Amerika", aldus de minister nog.

Woensdag trok de oprichtster van de liefdadigheidsorganisatie Cunina vzw aan de alarmbel. Die meldde dat ze in Haïti met enkele Belgen vastzit, na een afgelaste vlucht. Nadat bekend was geraakt dat een Belg besmet was in Haïti en het virus had binnengebracht op het eiland, werden ze daarna ook geweigerd in een hotel, zegt Sophie Vangheel, algemeen Directeur van Cunina vzw. “De Belgische ambassade heeft ons aangeraden zeker niet te zeggen dat we Belg zijn”, aldus Vangheel. “We zouden gewelddadige reacties kunnen uitlokken enkel en alleen door onze nationaliteit.”

Contact

Belgische reizigers kunnen de klok rond contact opnemen met het crisiscentrum van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken via het nummer +322/501.4000, of van 7 uur tot middernacht via Facebook Messenger op de pagina Diplomatie.Belgium.

Ook op de Facebookgroep "#belgenvoorelkaar #belgessolidaires #belgierfüreinander" kunnen gestrande reizigers terecht. De groep laat Belgische expats toe om landgenoten te helpen die tijdelijk vastzitten in hun land van verblijf.

