Opnieuw honderden Belgen gestrand in het buitenland gerepatrieerd

10 april 2020

21u17

Bron: Belga 0 Ongeveer 280 Belgen zijn vrijdagochtend in Brussel geland vanuit Zuid-Afrika op een speciale vlucht die door België werd ingelegd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR). Ook een dertigtal Europese burgers zaten op de vlucht. "Dit weekend zullen een honderdtal Belgen kunnen terugkeren vanuit de Democratische Republiek Congo", aldus Goffin nog.

Volgende week zal een repatriëringsvlucht vertrekken vanuit Bogota en Santo Domingo en tegelijkertijd wordt de repatriëring van Belgen via het Europese solidariteitsmechanisme verdergezet: "De voorbije 24 uur zijn tientallen Belgen teruggekomen vanuit Thailand, Honduras, Guatemala, Panama en El-Salvador.”

Bussen uit Spanje

"Onze inspanningen worden eveneens verdergezet om landgenoten terug te brengen over land: in de loop van de komende dagen zullen twee bussen meer dan honderd Belgen terugbrengen vanuit het zuiden van Spanje", klinkt het nog.



Goffin voegt toe: "We zijn bewust van het feit dat vele Belgen zich tegen hun wil nog steeds in het buitenland bevinden: ze kunnen nog steeds rekenen op onze steun, zo ook diegenen die dringende consulaire hulp nodig zouden kunnen hebben".

