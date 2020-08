Opnieuw hoge ozonconcentraties in de lucht, pas donderdag geleidelijk beter redactie

11 augustus 2020

10u59

Bron: Belga 0 Er zijn gisteren opnieuw hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op 22 plaatsen overschreden. Ook voor vandaag 11/8 verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) dat de informatiedrempel zal worden overschreden in het noorden van het land. Pas donderdag 13/8 zal de luchtkwaliteit geleidelijk weer verbeteren, aldus Ircel.

Maandag werd de Europese informatiedrempel overschreden op 22 meetplaatsen: achttien in Vlaanderen, een in Brussel en drie in Wallonië. In Vlaanderen was het hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie 236 microgram per kubieke meter lucht in Sint-Kruis-Winkel (Gent). In Brussel was dat 194 microgram per kubieke meter in Sint-Agatha-Berchem en in Wallonië 200 microgram per kubieke meter in Bergen.

Voor dinsdag verwacht Ircel dat de ozonconcentraties opnieuw hoog zullen oplopen, door de opstapeling van luchtvervuiling de voorbije dagen in combinatie met de huidige weersomstandigheden. “Er worden overschrijdingen van de Europese informatiedrempel verwacht in het noorden van het land en mogelijks in het uiterste zuiden van het land. De overschrijdingen worden vooral verwacht waar het overwegend zonnig zal blijven”, aldus Ircel.

Ook woensdag wordt het opnieuw warm. Ircel verwacht opnieuw overschrijdingen van de informatiedrempel in het centrum en het noordwesten van het land.

Pas vanaf donderdag daalt het kwik wat en neemt de kans op onweersbuien toe. “Dit zorgt voor een geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit”, klinkt het. Volgens de weersvoorspellingen van het KMI zullen de temperaturen vrijdag verder dalen en wordt het wisselvallig weer met buien en onweer. Daardoor zullen de ozonconcentraties dalen en geleidelijk evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar.

Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen), aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Intensief sporten valt dus af te raden.