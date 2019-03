Opnieuw hinder op luchthavens door acties luchtverkeersleiders BHL

21 maart 2019

05u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Door een staking van de luchtverkeersleiders bij Skeyes zullen er tussen 7 en 9 uur vanochtend geen vliegtuigen landen of opstijgen op de luchthaven van Charleroi. Dat bevestigt Kurt Callaerts, secretaris van ACV-Transcom, aan onze redactie. Er zijn ook acties gepland op de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Luik. En ook in Brussel wordt hinder verwacht.

Gisteren voerde het personeel bij Skeyes al voor de tweede dag op rij actie. Waar de hinder op het vliegverkeer eergisteren nog beperkt bleef, noteerde Brussels Airlines gisterenvoormiddag vertragingen van gemiddeld anderhalf uur. Op de luchthaven van Antwerpen werden zelfs twee vluchten geannuleerd. De verkeersleiders legden daar tussen 13 en 15 uur het werk neer.

Dat gebeurt vanochtend dus ook in Charleroi. Eén aankomende en zeven vertrekkende vluchten, bijna allemaal van Ryanair, zullen niet zoals gepland kunnen landen of opstijgen. Op Zaventem zal de hinder wellicht vergelijkbaar zijn met gisteren. Bij Brussels Airlines kunnen ze er niet mee lachen. "Onze passagiers zijn hier de dupe van, niet voor het eerst dit jaar."

Morgen wordt er op het paritair comité gestemd over de voorstellen van de Skeyes-directie. Afhankelijk van die vergadering komen er nog acties, al hebben de bonden de intentie om morgen niet te staken, "uit respect voor de herdenking van de aanslagen".

Hinder op andere luchthavens

De hinder is het grootst in Charleroi, maar ook in Antwerpen wordt van 6.30 tot 8.30 uur actiegevoerd, van 7.15 tot 9.15 uur in Oostende en van 10 tot 15 uur in Luik. Tijdens die uren zal alvast in Charleroi en Antwerpen geen luchtverkeer mogelijk zijn. In Oostende is de impact nog af te wachten, en op de luchthaven van Luik zullen er maar twee bewegingen per uur mogelijk zijn.

Ook in Brussel is hinder te verwachten, maar de impact is nog onduidelijk. Dat zal afhangen van het aantal verkeersleiders dat zal komen opdagen per ploeg.