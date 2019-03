Opnieuw hinder op E40 in Veurne door stiptheidsacties van douaniers Calais en Duinkerke kg

06 maart 2019

11u49

Bron: Belga 0 Er is vandaag hinder op de E40 aan de grensovergang met Frankrijk in Veurne. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om om te rijden. De politie zal de uitrit Oostduinkerke afsluiten voor het vrachtverkeer en hen terugsturen richting Brugge.

Een actie van Franse douaniers in Calais en Duinkerke laat zich opnieuw voelen op de E40 aan de grensovergang ter hoogte van De Panne en Veurne. De file is vooralsnog beperkt maar de politie zal de uitrit in Oostduinkerke afsluiten. Enkel lokaal verkeer wordt doorgelaten. Vrachtwagens moeten rechtsomkeer maken en de E40 richting Brugge terug oprijden.



De politie maant net zoals het Vlaams Verkeerscentrum aan om om te rijden via Kortrijk en Rijsel. De hinder op de lokale wegen blijft vooralsnog beperkt en er is ook nog geen sprake van geparkeerde vrachtwagens in de buurt van de grensovergang.

De #E40 richting Frankrijk is nu afgesloten in Oostduinkerke. Volg een omleiding op lange afstand.

Brexit

De Franse douaniers willen met hun stiptheidsacties aantonen hoe de situatie zal zijn na de brexit van einde maart. Door de strengere douanecontroles dreigen vrachtwagens uren-, zelfs dagenlang, vast te staan vooraleer ze de Kanaaltunnel in of de ferryboot op mogen.



Ook in Zeebrugge dreigt dat probleem op te duiken bij een harde brexit, al zou het daar beperkter blijven omdat de meeste goederen richting Groot-Brittannië niet begeleid worden. In Calais en Duinkerke worden veel goederen namelijk overgezet met de vrachtwagen.