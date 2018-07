Opnieuw handgranaat naar woning gegooid in Antwerpen

Patrick Lefelon

04 juli 2018

13u14

0

Maandagnacht is er opnieuw een handgranaat gegooid naar een woning in Antwerpen. De granaat was blijkbaar gericht tegen de woning van een havenarbeider die in de Letterkundestraat in Wilrijk woont. De man wordt gelinkt aan het drugsmilieu in Antwerpen.