Opnieuw "granaten" gevonden vlak bij Park Spoor Noord: gevaar is geweken

15 maart 2019

07u59

Bron: VTM NIEUWS 40 Vannacht zijn in de Rupelstraat in Antwerpen, vlak bij Park Spoor Noord, opnieuw granaten gevonden. Dat bevestigde de lokale Antwerpse politie. Het onderzoek van DOVO is intussen afgelopen, er is geen gevaar. De straat is opnieuw vrijgegeven. Mogelijk gaat het om nepgranaten.

Het gaat om dezelfde buurt waar de afgelopen weken ook al verschillende incidenten waren. Er werden daar al eens granaten gevonden en auto’s werden in brand gestoken of tot ontploffen gebracht. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Of er een link is met de andere incidenten, is voorlopig nog onduidelijk. Dat wordt onderzocht door de federale politie.

De lokale politie bevestigde intussen dat de straat terug is vrijgegeven en dat het gevaar geweken is. Het onderzoek van DOVO is afgerond. De granaten, of iets dat daar op lijkt, werden op de stoep gevonden door een passant. Mogelijk zijn ze fake.