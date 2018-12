Opnieuw gezin met kinderen opgesloten in 127bis in Steenokkerzeel kv

13 december 2018

20u46

Bron: Belga 0 Sinds dinsdag is opnieuw een gezin met kinderen ondergebracht in het gesloten gezinscentrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat meldt de Franstalige vleugel van Amnesty International België vanavond en is bevestigd door de dienst Vreemdelingenzaken. Het gaat om een Oekraïens paar met drie kinderen.

Volgens een woordvoerder van Vreemdelingenzaken is het Oekraïense gezin het enige dat momenteel in die gezinseenheid verblijft.

In de zomer had de regering-Michel beslist die opvangeenheden te openen om de mogelijkheid te creëren een gezin met minderjarige kinderen vanuit een gesloten centrum uit te wijzen en niet enkel meer vanuit open instellingen. De gezinseenheden zijn een laatste toevlucht. Een koninklijk besluit legt de -hernieuwbare- termijn van die opsluiting op veertien dagen.



"Alle mogelijke procedures waren uitgeput", zei de woordvoerder. "Het gezin weigerde een vrijwillige terugkeer. Het werd ondergebracht in een open instelling, waaruit het wegvluchtte. In 127bis wordt de terugkeer van het gezin naar zijn land van oorsprong voorbereid". Dat zal, volgens Vreemdelingenzaken, in overleg met het land van herkomst over enkele dagen gebeuren, van zodra de technische en administratieve voorwaarden zijn vervuld.

“Wreed en nefast”

Volgens een woordvoerder van Amnesty is dit het vijfde gezin met kinderen dat wordt opgesloten. De mensenrechtenbeweging stelt vast dat met de komst van Maggie De Block op de post Asiel en Migratie er in de praktijk nog niets aan het regeringsbeleid is veranderd. Amnesty en de campagne 'Je Sluit geen Kind op. Punt' betreuren dit ten zeerste. Het opsluiten van een kind is "wreed en nefast en druist in tegen de hogere belangen van het kind", stelt AI, dat hoopt dat België "snel weer voor de weg van de menselijkheid kiest".

Meer over Vreemdelingenzaken

politiek

Amnesty

samenleving