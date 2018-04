Opnieuw geweerschoten tijdens trouwstoet in Genk? rvl

22 april 2018

08u14 205

Er zijn gisterenavond geweerschoten afgevuurd aan de Casa op de Noordlaan in de Genkse wijk Winterslag. Dat meldt burgemeester Wim Dries (CD&V) op Facebook. Mogelijk houdt het incident verband met een trouwstoet die door de stad trok.

Volgens Dries kwamen er gisterenavond meldingen binnen bij de politie over geweerschoten aan de Noordlaan in Winterslag en aan de Boxbergheide, waar ook melding was van een trouwstoet. Volgens de eerste bevindingen van de politie, werden er in Winterslag inderdaad geweerschoten afgevuurd, terwijl het aan de Boxbergheide vermoedelijk bommetjes waren. Volgens de Genkse burgemeester zal de politie met alle verzamelde gegevens en meldingen verder onderzoek voeren.

De eerste week van april werd Genk al eens opgeschrikt door een trouwstoet, waarbij effectief schoten werden afgevuurd. Ook het verkeer werd geblokkeerd. Burgemeester Dries reageerde toen "dit niet te tolereren".