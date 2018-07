Opnieuw gevallen van zeer besmettelijke pseudovogelpest in ons land ADN

20 juli 2018

17u28

Bron: Belga 1 Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in de gemeenten Lessines (Lessen, Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Luxemburg) Deze besmettingen komen bovenop de 17 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de beide besmettingen bij de hobbyhouders werd telkens een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend.

Eerder deze maand werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.



Ondertussen is de situatie in Kessel (Antwerpen), waar een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

