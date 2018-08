Opnieuw geval van gay bashing, uitgerekend tijdens Antwerp Pride: "Ze trokken mijn schouder uit de kom"



Redactie

12 augustus 2018

07u24

Bron: Het Nieuwsblad 6 Opnieuw is er blind geweld gepleegd tegen een homoseksueel in Antwerpen. Homohaters riepen de 39-jarige Noel "vuil janet" toe en vielen hem aan. Dat gebeurde uitgerekend tijdens de festiviteiten van de Antwerp Pride. Noels schouder raakte uit de kom en hij liep schaafwonden op, meldt Het Nieuwsblad. De Antwerpse politie bevestigt het incident en onderzoekt de zaak.

De Antwerp Pride begon donderdag en houdt traditiegetrouw een grote parade op zaterdag. De politie schat dat tussen de 60.000 en 90.000 mensen deelnamen aan de bonte optocht, de organisatie houdt het op 90.000 tot 100.000. Alleszins een succes.

"Ik ben zeer blij met de opkomst. We organiseren vanuit de holebi- en transgendergemeenschap een feest voor alle Antwerpenaren", zei Antwerp Pride-woordvoerder Wilfried Eetezonne. "We zijn dankbaar voor de diversiteit die er is en reiken de hand naar andere gemeenschappen."

Toch werd het feest ook ontsierd door nog maar eens een geval van gay bashing. Slachtoffer was de 39-jarige Noel, weet Het Nieuwsblad. Hij werd hardhandig aangepakt in de nasleep van de party Roof of Love.

Noel getuigt in de krant dat er minstens twee aanvallers waren: "Ze riepen dat ik een vuil janet was en sloegen me tegen de grond". De homohaters trokken zijn schouder uit de kom en probeerden hem te beroven. Toen omstanders zich moeiden, dropen ze af. Noel zelf werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Hij vindt dit geweld, dat uitgerekend plaatsvond tijdens de Antwerp Pride, "ontoelaatbaar".

De politie zal Noel grondig verhoren om na te gaan of er inderdaad sprake is van homofoob geweld.