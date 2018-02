Opnieuw getuigenissen over seksueel misbruik in sport: "Heb hele palet meegemaakt, tot verkrachting toe" TT

20 februari 2018

23u15

Bron: VRT 3 Na de getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld vorig jaar, zijn vanavond twee nieuwe slachtoffers naar voren getreden. In het Eén-programma Van Gils & Gasten getuigden vanavond twee mensen over wat hen is overkomen in hun jeugd.

Slachtoffer Tinneke Sonck vertelde hoe ze als jonge turnster werd misbruikt door de trainer van de Franstalige turnvereniging waar ze lid van was. Het eerste misbruik situeerde zich in de turnzaal zelf, waar de man haar aanraakte en op de mond kuste. "Ik was 7 en durfde niets te zeggen."

Op haar negende werd het echter nog erger, tijdens een stage. "Ik ben wakker geworden en hij zat naast mij. Hij boog zich voorover en begon mij te betasten onder mijn pyjama. Hij is toen met zijn vingers binnengedrongen." Gestraft werd de dader nooit, en de feiten zijn ondertussen verjaard, maar Sonck hoopt met haar getuigenis wel iets te kunnen doen. De trainer in kwestie werkt nog steeds in de club.

Bij Jan Van Aken, het andere slachtoffer dat tijdens het praatprogramma getuigde, ging het misbruik zelfs nog verder. "Ik ben van mijn 7 tot mijn 12 misbruikt geweest door mijn toenmalige voetbalcoach", zei Van Aken. "Ik heb het ganse palet meegemaakt, tot verkrachting toe. Verschillende keren, tientallen keren, jaren aan een stuk."

De dader was zelf kinderpsycholoog. "Hij had het vertrouwen van mijn ouders gewonnen. Op 9- of 10-jarige leeftijd ga je daar niet tegen in. Je bent overtuigd dat je niet geloofd gaat worden. De angst is zo groot." De man werd uiteindelijk wel gestraft, maar dat betekent niet dat de impact voor Van Aken daardoor minder was. "Ik heb op het punt gestaan eruit te stappen. Ik heb op de spoorweg gestaan."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op Zelfmoordlijn1813.be.