Opnieuw gesprekken op Waals niveau in afwachting van nota Di Rupo

16 augustus 2019

16u08

PS, MR en Ecolo hebben vandaag gesprekken gevoerd in wisselende bezettingen, in afwachting van de nota van informateur Elio Di Rupo. Dat is vrijdag te horen bij de socialisten, die evenwel in de grootste discretie willen werken.

PS-voorzitter Elio Di Rupo had een pauze van een tweetal weken voorzien om te werken aan een synthesenota. Dat document is nagenoeg af en zou volgens verschillende media snel worden voorgelegd aan de twee andere partijen.

In de entourage van Elio Di Rupo en Paul Magnette is te horen dat er nu toch weer gesprekken plaatsvinden, in wisselende bezettingen. "Sommige contacten worden voortgezet", valt ook bij Ecolo te horen.

De synthesenota van Di Rupo werkt verder op de basis van de zogenaamde klaprooscoalitie, de minderheidsregering die PS en Ecolo wilden opzetten na een consultatie van het middenveld. Ook de inbreng van MR en de nota die Ecolo vorige week lanceerde, worden in rekening genomen.