Opnieuw Gents huis gekraakt: "Je kan als burgemeester toch niet zomaar je schouders ophalen als dat gebeurt?" "Het probleem doet zich altijd voor in Gent" ADN

15u54

Bron: Belga 45 Nimmegeers / Belga De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) en kamerlid Sophie De Wit (N-VA). Volgens N-VA-Kamerlid Sophie De Wit kan de Gentse burgemeester Daniël Termont "heel wat proactiever" zijn om krakers uit zijn stad te houden. In Gent is deze week opnieuw een woning gekraakt, maar omdat de nieuwe krakerswet nog niet van toepassing is, staat de politie voorlopig machteloos.

Een Gents koppel kwam maandagavond terug van een weekendje aan de kust toen ze krakers ontdekten in hun huis op het Stapelplein in Gent. De politie kan voorlopig echter niet optreden, omdat kraken op zich niet strafbaar is. Om daar een mouw aan te passen keurde het parlement begin oktober een aanpassing aan de krakerswet goed, maar omdat de tekst nog niet in het Belgisch Staatsblad is verschenen, is ze nog niet van kracht.

Volgens N-VA-Kamerlid Sophie De Wit, die ook burgemeester is van Aartselaar, kan haar Gentse collega Daniël Termont "proactiever optreden" in het dossier. "Je kan als burgemeester toch niet zomaar je schouders ophalen als dat gebeurt? Je moet een signaal geven dat je dat echt niet meer pikt, maar dat doen ze in Gent te weinig", meent ze. "Het probleem doet zich ook altijd voor in Gent, volgens mij net omdat ze te veel het signaal hebben gegeven dat ze niets kunnen ondernemen."

De Wit vindt dat het Gentse stadbestuur "creatief met het probleem moet omspringen". "Mijn gemeente is qua grootte zeker niet vergelijkbaar met Gent, maar mij lijkt het toch logisch dat je als burgemeester zelf eens gaat aanbellen en probeert te bemiddelen, samen met de politie", klinkt het. "Je kunt een woning ook onbewoonbaar laten verklaren en de mensen dan verplichten eruit te gaan."

Volgens het kabinet Justitie verschijnt de nieuwe krakerswet "vermoedelijk" volgende week in het Staatsblad. Daarna duurt het nog tien dagen voor ze effectief van kracht wordt.