Opnieuw gele hesjes aan ingang AB InBev Leuven mvdb

11 december 2018

21u06

Bron: Belga 0 Een twintigtal mensen gekleed in een geel hesje voert dinsdag van 19 tot 23 uur voor de tweede dag op rij actie aan de toegangspoort voor vrachtwagens van de AB InBev-brouwerij aan de Vuurkruisenlaan in Leuven. De actievoerders delen pamfletten in drie talen (Nederlands, Engels en Pools) uit aan chauffeurs die de brouwerij in- en uitrijden.

De actie is een protest tegen "de daling van de koopkracht en onrechtvaardige belastingen, zoals verhoogde accijnzen op brandstoffen", die volgens de actievoerders niet bedoeld zijn om het milieu te redden maar om de begroting in evenwicht te houden. Ze viseren in hun pamflet ook de verhoging van de pensioenleeftijd en indexsprong, volgens hen bedoeld om de winsthonger van multinationals te stillen én eveneens de toestand van de begroting te verbeteren.

Dat er actie gevoerd wordt bij AB InBev komt volgens de actievoerder doordat “dit soort bedrijven samen met de politici mee de oorzaak zijn van de groeiende armoede. Zo betaalt AB InBev nauwelijks belastingen, worden de aandeelhouders van de bedrijven vernoemd in onthullingen over constructies om belastingen te ontwijken, verkoopt dit bedrijf zijn dranken in ons land duurder dan in Nederland en Frankrijk en zijn er vaak sociale conflicten met werknemers.”

AB InBev betreurt in een reactie dat de activisten, die deel uitmaken van een bredere protestbeweging voor meer koopkracht, haar brouwerij uitkiest als actieterrein. “AB InBev levert immers een belangrijke bijdrage aan de economische groei in ons land. De brouwer betaalde in 2017 meer dan 900 miljoen aan bijdragen in ons land, stelt meer dan 3.000 mensen te werk en creëert ook indirect jobs bij toeleveranciers en KMO’s. In de komende weken zal de brouwerij in Leuven bovendien nog eens 40 mensen aanwerven”, aldus een mededeling.