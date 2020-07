Opnieuw forse stijging met 61%, 143 besmettingen per dag redactie

19 juli 2020

06u37 68 Het aantal nieuwe infecties met het coronavirus in de periode van 9 tot en met 15 juli is met 61 procent gestegen tegenover de week voordien (1-8 juli). In de laatste periode van zeven dagen zijn er gemiddeld dagelijks 142,9 (afgerond 143) besmettingen, blijkt uit de gegevens van Sciensano. Het is de elfde stijging op rij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de periode tussen 9 en 15 juli piekte maandag 13 juli met 219 besmettingen. Een dag later waren er dat 189 en op woensdag 15 juli werden 214 besmettingen opgetekend.



Het totale aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 63.706. Dat zijn er 207 meer dan de 63.499 die gisteren werden gemeld. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 14,1 gevallen.

Het overlegcomité met experten en politici komt straks vervroegd bijeen. Door de verontrustende cijfers bestaat de kans dat enkele vrijheden terug worden gedraaid om zo verdere Covid-19-verspreiding in te dammen.

Lees ook: IN KAART. Alarmfase in 28 Vlaamse gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw gemeente?

Sciensano herinnert eraan dat het in deze fase belangrijk is om de maatregelen te blijven volgen, om zo de stijging af te remmen. Help mee vermijden dat de epidemie opnieuw opflakkert en pas de basisprincipes toe om jezelf en je familie te beschermen: was regelmatig je handen, hou 1,5 meter afstand van anderen, draag een mondmasker als afstand houden niet mogelijk is of waar het nu gevraagd wordt, spreek maximaal met 15 verschillende personen per week af en doe dat indien mogelijk in de buitenlucht. Ben je ziek, blijf dan thuis en bel uw huisarts.

Later meer