Opnieuw fietser overleden na aanrijding in Antwerpen; "Fietsveiligheid lijkt geen prioriteit" Sander Bral en Matthias Van den Bossche

12u13

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 27 Marc De Roeck In Antwerpen is vanochtend opnieuw een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding.

Het 47-jarige slachtoffer reed omstreeks 7.30 uur op de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen-Kiel richting Hoboken toen hij aan het kruispunt met de Hendriklei de pas werd afgesneden door een wagen die in dezelfde richting reed, maar naar rechts wilde afslaan.

De bestuurster merkte de fietser allicht niet op. Het slachtoffer knalde achteraan op de wagen en belandde met zijn hoofd tegen het voertuig. Die hoofdwonde werd hem volgens de politie fataal.

Hij overleed ter plekke aan zijn zware verwondingen. Slachtofferhulp werd ingezet voor de nabestaanden. Het is al het derde dodelijke ongeval met een fietser in een drietal weken tijd in Antwerpen.

"Sense of urgency lijkt volledig te ontbreken"

"Het is de verantwoordelijkheid van de stad om de veiligheid van iedereen in het verkeer te garanderen. Ondanks het feit dat Antwerpen 'wereldfietsstad' wil worden, lijkt fietsveiligheid geen prioriteit te zijn. De sense of urgency lijkt volledig te ontbreken." Dat stelt de Fietsersbond na het dodelijke ongeval van vanochtend.

Het is de derde fietsdode op twee weken tijd. De Fietsersbond betuigt eerst en vooral zijn "medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer", zo klinkt het in een persmededeling deze middag.





Dovemansoren

Daarnaast wijst de organisatie erop dat "de laatste dagen vanuit het middenveld en de academische wereld al verschillende oproepen gedaan werden om de fietsveiligheid van kruispunten gevoelig te verbeteren. Die oproep viel blijkbaar in dovemansoren, want de Antwerpse gemeenteraad besloot maandagavond om een ingediende motie om versneld werk te maken van conflictvrije kruispunten en het invoeren van venstertijden voor het vrachtverkeer op schoolroutes te verwerpen."

BELGA Antwerps schepen voor Verkeer Koen Kennis (N-VA).

De Fietsersbond is daar "zeer verontwaardigd" over. Op korte termijn wil de organisatie een systematische screening en analyse van alle kruispunten in de stad, en een actieplan om kruispunten beter te beveiligen voor het fietsverkeer.

"Deze oproep wordt gedragen door de Fietsersbond Antwerpen, alle afdelingen van de Fietsersbond in de Antwerpse Zuidrand, Antwerpenize en OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen)", besluit het persbericht.