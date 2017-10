Opnieuw fietser overleden na aanrijding door vrachtwagen in Antwerpen Toon Verheijen

Bron: Eigen berichtgeving 38 De Roeck De fietser die vanochtend werd zwaargewond is geraakt bij een verkeersongeval in de Lange Dijkstraat in Antwerpen is overleden aan zijn verwondingen. Het gaat al om het tweede dodelijke ongeval voor een fietser in twee weken in Antwerpen.

Op het kruispunt met de Oranjestraat werd de fietser aangereden door een vrachtwagen die van rechts kwam. Volgens de eerste vaststellingen kwam de fietser van het Sint-Jansplein en reed hij richting de Ellermansstraat.



De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed later aan zijn verwondingen. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht. Het slachtoffer is een 28-jarige man, die werkzaam is bij de sportdienst van de Stad Antwerpen.



Vorige week maandag kwam er nog een fietsster om het leven in Antwerpen nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen.

