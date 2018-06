Opnieuw eethuis beschoten in Antwerpen Patrick Lefelon

20 juni 2018

11u21 0 Afgelopen zondag is er geschoten op restaurant Mister Noodles op de hoek van de Abdijstraat op het Kiel. Het restaurant is eigendom van Moraad El K. De man was vorige maand al doelwit van een wraakactie toen zijn BMW X5 in Hove in brand werd gestoken.

De zaakvoerder is een verdachte in een lopend drugsonderzoek. De Antwerpse politie kreeg volgens woordvoerder Willem Migom geen enkele melding binnen over de schietpartij.

Vorige maand werd al een frituur in Deurne-noord beschoten. Ook die schietpartij wordt aan het drugsmilieu gelinkt.