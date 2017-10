Opnieuw één spoor vrij tussen Lokeren en Gent-Dampoort: zware ochtendspits verwacht TT

06u19 0 Kristof Pieters De NMBS verwacht een zware ochtendspits nu er nog steeds grote problemen zijn door een beschadigde bovenleiding in Lokeren. Er reden tot 6.20 uur vanochtend geen rechtstreekse treinen tussen Antwerpen en Gent, sindsdien is er één spoor vrijgemaakt.

Door de aanrijding met een vrachtwagen was het treinverkeer al sinds gisteren onderbroken tussen Gent-Dampoort en Lokeren. IC-treinen van Oostende naar Antwerpen-Centraal werden afgeschaft, IC-treinen van Antwerpen-Centraal naar Gent-Sint-Pieters reden enkel tussen Antwerpen-Centraal en Lokeren.



Sinds 6.20 uur is er vanmorgen opnieuw één spoor vrij. De bovenleiding is er hersteld en er rijden terug treinen. Er geldt wel een snelheidsbeperking en er zijn dus nog vertragingen. Het tweede spoor zal vermoedelijk pas na de ochtendspits, wellicht rond 10 uur, vrij zijn. De NMBS blijft nog vervangbussen inzetten tussen Lokeren en Gent-Dampoort.



De NMBS raadt reizigers tussen Gent en Antwerpen in beide richtingen aan via Brussel te reizen.



Een niet volledig afgelaten kraanarm heeft over een lengte van ruim 300 meter boven beide sporen de bovenleiding beschadigd. Ook een bovenleidingspaal werd scheef getrokken.

#L59 #GentDampoort #Lokeren

Schade aan de bovenleiding door een aanrijding

Verkeer onderbroken

Meer info: https://t.co/hn5TEjL1WX #NMBS NMBS(@ NMBS) link

