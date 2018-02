Opnieuw dure consultants in Brussel: contracten bij NEO lijken onwettig Redactie

23 februari 2018

09u05

Bron: De Morgen, Belga 12 Niet alleen de Brusselse vzw Gial, ook stadsvernieuwingsproject NEO werkt met schijnzelfstandigen, die meer dan 27.000 euro per maand factureren. Al minstens vier jaar, hoewel expliciet verboden door een specifieke ordonnantie. Dat schrijft De Morgen. Voorzitter van NEO is Brussels burgemeester Close.

"Ik heb dat gekend bij Visit Brussels, maar ik heb dat contract niet vernieuwd", antwoordde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) deze week toen De Morgen hem vroeg of een van zijn organisaties met externe managers werkt, zoals vzw Gial.

Henri Dineur bij NEO bijvoorbeeld ook niet? "Nee, nooit met een managementovereenkomst, maar we werken daar wel met consultants. Toen het vehikel EXCS in NEO is ondergebracht, zijn alle contracten geregulariseerd. Volgens de krant werkt NEO vandaag nog met vijf consultancy-overeenkomsten, en dat al gedurende 5 jaar, dus reeds onder de voorganger van NEO, EXCS.

De Morgen kreeg een factuur in handen van een ingenieur die in november 2016 via zijn bvba 27.225 euro factureerde. Gedurende meer dan vijf jaar factureerde hij maandelijks hetzelfde bedrag, wat doet vermoeden dat het niet om een tijdelijke consultancy-opdracht gaat. Ook drie andere ingenieurs en een juriste sturen maanden hun factuur via een vennootschap, voor meer dan 15.700 euro per maand.

Openbare aanbesteding

De consultancy-opdrachten kwam voor het eerst naar boven in een rapport van het Rekenhof eind 2017 dat misbruik met kredietkaarten en onkostenvergoedingen vaststelde. Er stonden voor 240.000 euro aan consultancy-opdachten in de boeken, waarvoor nooit een openbare aanbesteding georganiseerd werd. "Het Rekenhof geeft ons tot juli om ons in regel te stellen, wat we ook gaan doen", stelt CEO Henri Dineur in de krant.

Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) vindt het bijzonder ernstig dat er nu ook bij NEO consultants in schijnzelfstandigheid opduiken. Nochtans antwoordde minister-president Rudi Vervoort (PS) in december nog dat er niets aan de hand was bij NEO. Verstraete vindt het onbegrijpelijk dat de regering-Vervoort dit soort zaken niet spontaan aanpakt. Groen wil volledige klaarheid over deze zaak, stelt Verstraete, die Vervoort volgende week aan de tand zal voelen in het parlement. "Indien bevestigd wordt dat Brusselse ordonnantie al jarenlang met de voeten getreden wordt, kan dit niet zonder gevolgen blijven voor de verantwoordelijken wantoestanden moeten onmiddellijk weggewerkt worden", reageert hij.

Hij vindt dat de Brusselse regering proactief binnen al haar eigen instellingen en organisaties moet kijken of er nog gelijkaardige praktijken tussen zitten, die zelf bekend maken en wegwerken.