Opnieuw duizenden Gentenaars getroffen door stroompanne Jurgen Eeckhout

12u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 JAB Onder meer de omgeving van de Coupure is getroffen door de stroompanne.

Sinds 12 uur vanmiddag zitten duizenden Gentenaars in de omgeving van de Coupure, de Hoogstraat, Oude Houtlei, ... zonder stroom. Nutsmaatschappij Eandis is op de hoogte van het probleem.

Door een storing schakelde een kabel, die vertrok van het transformatorstation aan de Nieuwevaart, zich uit. Nutsmaatschappij Eandis is bezig met herschakelingen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat er vrij snel weer stroom is. Op bepaalde plaatsen, zoals het OCMW in Onderbergen, kan er niet gewerkt worden.

Schadevergoeding

Een paar weken geleden werden duizenden gezinnen al getroffen door een enorme stroompanne. Die sleepte toen uren aan. Heel wat gedupeerden kregen ondertussen hiervoor een schadevergoeding toegewezen.