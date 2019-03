Opnieuw drie wagens uitgebrand in Antwerpen: “Voorlopig geen link met drugsmilieu” jv BSB kg

24 maart 2019

07u37

Bron: belga 70 Opnieuw drie uitgebrande wagens in Antwerpen. De link met het geweld van de afgelopen weken in het drugsmilieu is snel gelegd, maar voorlopig zijn er geen sporen van kwaad opzet en de speurders zien geen connectie met de vorige incidenten. De drie wagens die zaterdagnacht in Hoboken in vlammen opgingen, zijn mogelijk het gevolg van een technisch defect.

Een voorbijganger merkte zaterdagnacht rond 6 uur dat een geparkeerde wagen in brand stond aan de parking van de kerk bij de Don Bosco-school op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Toen de brandweer aankwam, waren de vlammen al overgeslagen op twee andere wagens. Ook de achtergevel van de kerk raakte beschadigd.

Auto’s die uitbranden in het midden van de nacht in Antwerpen doet meteen denken aan de incidenten van de afgelopen weken in het drugsmilieu. Daarbij werden vooral wagens in Antwerpen-Noord geviseerd, maar op 6 maart werd ook in Hoboken een wagen in brand gestoken die gelinkt kon worden aan drugscriminelen. “Er zijn deze keer geen granaten of andere springtuigen gevonden op de plaats van de autobranden en ook geen brandversnellers”, benadrukt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Gezien het klimaat in Antwerpen hebben we wel een explosievenhond laten uitrukken en kwam het labo ter plaatse om de brand te onderzoeken. Voorlopig kan kwaad opzet bevestigd noch ontkend worden. De wagen waar de brand uitbrak, is getakeld voor onderzoek.”

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) wacht het onderzoek naar de oorzaak van de brand af voor hij wil reageren.