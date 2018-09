Opnieuw drie everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest TTR

27 september 2018

11u48

Bron: Belga 1 Er zijn drie bijkomende besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen. In totaal is er nu sprake van 18 besmette dieren. Dat heeft het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin vandaag bekendgemaakt. De drie nieuwe gevallen zijn vastgesteld in de eerder vastgelegde perimeter van 63.000 hectare.

Om de besmetting - de eerste sinds 1985 in België - zo snel mogelijk in de kiem te smoren, zullen zo'n 4.000 varkens van varkenshouders in de zone worden afgemaakt. Daarnaast zullen ook de wilde zwijnen in een kleiner gebied rond de besmetting gecontroleerd worden opgeruimd. Dat maakte de Waalse landbouworganisatie FWA gisteren bekend na een interministeriële vergadering op het kabinet van landbouwminister Denis Ducarme.

De Vlaamse varkensbedrijven die veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan, kunnen rekenen op steun, zo kondigde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) eerder aan. De landbouwers kunnen daarvoor steun krijgen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Landbouwbedrijven die uiterlijk op 30 september intekenen via het e-loket en voldoen aan de voorwaarden, kunnen nadat ze uitsluitsel hebben over de geselecteerde investeringen, starten met het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van dubbele omheiningen of wildroosters.