Opnieuw dode door aanrijding tractor: slachtoffer is 60-jarige voetgangster HA

19 juli 2018

18u27

Bron: Belga 0 Een zestigjarige voetgangster is deze namiddag overleden in Aat nadat zij door een tractor was aangereden. Het slachtoffer overleed ter plaatse, ondanks de snelle interventie van de hulpdiensten van de regio's Aat en Beloeil.

Het is het tweede dodelijke ongeluk met een landbouwvoertuig in één week tijd. Gisteren kwam een 82-jarige fietsster om het leven in Diksmuide nadat ze tijdens een familie-uitstap overreden werd door een aalkar. Vorige week raakte een vrouw van 63 nog zwaargewond nadat ze in botsing kwam met een tractor in Helderen (Riemst).