Opnieuw discussie over jury op proces-Joods Museum: familielid van politiespeurder wordt gewraakt ADN HA

16 januari 2019

12u29

Bron: Belga 8 Op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum is opnieuw een jurylid gewraakt. Het gaat om het reserve-jurylid dat familie is van een politiespeurder. Een ander reserve-jurylid, dat nog op school heeft gezeten met een van de advocaten van de burgerlijke partijen, wordt niet gewraakt. Voor de tweede dag op rij loopt het proces vertraging op door problemen met de jury.

Vanochtend moest ook al een effectief jurylid vervangen worden. De echtgenote van het zevende jurylid heeft een ongeval gehad en moet geopereerd worden. De man tekende vanochtend niet present in de assisenzaal en werd vervangen.

Familie van politie

Een ander reserve-jurylid liet dan weer weten dat ze de nicht is van een politiespeurder die als getuige zal verhoord worden op het proces. Het federaal parket en de advocaten van de tweede beschuldigde Nacer Bendrer vroegen de wraking van het reserve-jurylid. Het hof trok zich terug om zich over het verzoek te beraden en kwam zopas met het verdict dat de vrouw wordt gewraakt.

Het reserve-jurylid dat met een van de advocaten van de burgerlijke partijen op school heeft gezeten, mag blijven.

“Loyaliteitsconflict “

“We stellen de objectiviteit of eerlijkheid van niemand in vraag, maar de schijn van onpartijdigheid is wel belangrijk”, zei federaal procureur Bernard Michel. “We vragen daarom de wraking van het tweede reserve-jurylid. Dat het vijfde reserve-jurylid op school heeft gezeten met een advocaat, vormt voor ons geen probleem.”

De advocaten van Bendrer voerden aan dat zij niet geloofden in complottheorieën. “Maar deze situatie is gelijkaardig aan die van gisteren”, zei meester Julien Blot. “Toen ging het om een hiërarchische band, weliswaar in het verleden, nu gaat het om een familieband. We stellen de kwaliteiten van de juryleden niet in vraag, maar er kan een loyaliteitsconflict ontstaan. Dat probleem stelt zich ook met het vijfde reserve-jurylid. Beiden moeten dus gewraakt worden.

(Gisteren raakte bekend dat een jurylid in 2013 nog als toegevoegd griffier had gewerkt voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez, die later op het proces komt getuigen. Het hof besliste na beraadslaging om de man te wraken.)

“Wij hebben alle vertrouwen in iedereen maar we gaan die speurder wel stevig op de rooster leggen”, pleitte meester Sébastien Courtoy, advocaat van Mehdi Nemmouche. “De vraag is of het jurylid (de nicht van de politieman, nvdr.) daarmee kan leven.”

“Jury heeft eed afgelegd”

Meester Michèle Hirsch, advocate van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties België (CJOB), zag geen reden tot wraking: “We moeten vertrouwen hebben in de eerlijkheid en objectiviteit van de jury, die toch een eed heeft afgelegd. We kunnen deze problematiek anders tot in het oneindige doorgetrokken worden. Misschien herkennen juryleden wel getuigen of politiemensen als personen met wie ze ooit in een andere situatie in contact zijn geweest.”

Het hof heeft zich nu teruggetrokken om over de wraking te oordelen.

Bekijk ook: