Opnieuw crimineel van Belgische Most Wanted-lijst opgepakt Inge Bosschaerts

07 september 2019

15u01 26 De voortvluchtige crimineel Rudo Meiland is in Suriname gearresteerd. Hij werd in ons land veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, maar was op de vlucht. De Surinaamse Nederlander stond op de Belgische Most Wanted-lijst. Hij is al de twaalfde voortvluchtige crimineel die dankzij die lijst opgepakt werd.

Rudo Meiland werd in Suriname gearresteerd voor een drugsmisdrijf. Hij zit daar in de gevangenis en ons land vraagt nu om zijn uitlevering. Meiland werd door de rechtbanken in Brussel en Oudenaarde veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Tussen 2009 en 2015 stond hij aan het hoofd van een organisatie die grote hoeveelheden cocaïne invoerde vanuit de Dominicaanse Republiek. Daarvoor werden toeristen gebruikt, die in ruil voor een gratis vakantie een paar kilo drugs moesten meenemen naar België.

Rudo Meiland stond op de Belgian Most Wanted-lijst: een lijst met de namen van 20 voortvluchtige veroordeelde criminelen die in 2016 in het leven werd geroepen. Meiland is de twaalfde Most Wanted-crimineel die geklist wordt sinds de oprichting van de lijst, en de derde dit jaar.

In mei werd ook de naam van Lei Beaumont van de Most Wanted-lijst geschrapt, amper twee weken nadat hij eraan werd toegevoegd. De man werd veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw, maar vluchtte naar het Spaanse Calpe. Daar werd hij al snel herkend door Belgische en Nederlandse toeristen, en ingerekend. En in juni werd ook de Pool Grzegorz Janowicz opgepakt. Die werd in oktober 2017 veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar omdat hij samen met een kompaan een landgenoot een kogel door het hoofd had gejaagd en het lichaam had achtergelaten in een auto in Anderlecht. Janowicz knipte na de veroordeling zijn enkelband door en verdween onder de radar. Maar twee maanden geleden tipten buurtbewoners de federale politie dat Janowicz regelmatig met zijn hond door het Dudenpark in Vorst wandelde. Het FAST-team van de federale politie kon de man onderscheppen terwijl hij op een bankje een blikje bier achteroversloeg.

De Most Wanted-lijst wordt regelmatig geüpdatet, maar de federale politie wil niet communiceren over de criteria die daarbij gehanteerd worden. Momenteel staan er nog 19 voortvluchtigen op de lijst.