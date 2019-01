Opnieuw CO-vergiftiging in Gent, brandweer roept op tot waakzaamheid kg

29 januari 2019

13u20

Bron: Belga 0 In Gent zijn afgelopen nacht zeven mensen uit hetzelfde gezin opgenomen in het ziekenhuis na een geval van CO-vergiftiging. "Zes van hen moesten behandeld worden in een compressiekamer", meldt de brandweerzone Centrum, die opnieuw oproept om waakzaam te zijn.

Het gezin werd onwel in hun woning in de Gentse deelgemeente Wondelgem. Eerder deze maand stierven al twee mensen in afzonderlijke gevallen van CO-vergiftiging in Gent. Op 19 januari overleed een 26-jarige vrouw, en op 20 januari een 69-jarige vrouw.



Chris De Pauw, coördinator brandpreventie bij de brandweerzone Centrum, roept op om waakzaam te zijn."Zeker met het koude weer verluchten mensen hun huis niet genoeg. In combinatie met een slecht onderhouden verwarmingstoestel kan dat leiden tot CO-vergiftiging. CO ruik, proef of zie je niet, maar is levensgevaarlijk. Voor je het weet ben je bewusteloos.”

Onderhoud en afvoer

De hulpdienst raadt aan om je CV-ketel of warmwatertoestel goed te laten onderhouden door een erkend installateur. "Een toestel op aardgas moet minstens om de twee jaar gecontroleerd worden. Een gele of oranje vlam in de CV-ketel of het warmwatertoestel duidt op een slechte verbranding. Toestellen op kolen, stookolie of hout moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Maar ook de afvoer is zeer belangrijk. Daarom is het belangrijk om je schoorsteen regelmatig te laten vegen”, aldus de brandweer.



Een CO-melder is al beschikbaar vanaf 25 euro, klinkt het nog.