Opnieuw bus van De Lijn bekogeld in Anderlecht HA

09u24

Bron: La Capitale 15 Belga Het is het zoveelste geval van agressie tegen een lijnbus in Anderlecht. Niemand raakte gewond, de dader nam de benen. (Archieffoto) In de Brusselse gemeente Anderlecht is zondagavond een bus van de Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij De Lijn bekogeld. Dat bevestigt de woordvoerder van De Lijn.

Het incident gebeurde rond 19 uur in de Eloystraat in Anderlecht. Daar werd een bus van lijn 171, die rijdt tussen Halle en Brussel-Zuid, bekogeld terwijl hij zes passagiers vervoerde. De buschauffeur en de passagiers bleven ongedeerd, maar het voertuig raakte op twee plaatsen beschadigd.

"De chauffeur heeft zijn dienst wel kunnen verderzetten met een andere bus", zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn.

Sinds eind oktober werden al verschillende bussen van De Lijn bekogeld in dezelfde omgeving. "We hebben toen een plan opgesteld in samenwerking met de lokale politie en dat is in werking getreden", aldus de woordvoerder. "Dit soort feiten blijft onaanvaardbaar. De mensen die dit doen moeten goed beseffen dat dit heel zware gevolgen kan hebben. Je moet je maar indenken wat er kan gebeuren als een dergelijk projectiel de chauffeur raakt en die de controle over zijn bus verliest."