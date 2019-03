Opnieuw besmetting met salmonella bij Norenca: gevogeltepita uit rekken bij Spar KVDS

06 maart 2019

20u06

Bron: Belga 0 Het bedrijf Norenca haalt zijn gevogeltepita uit de handel. Die wordt verkocht in sommige winkels van Spar. Na controle is er salmonella aangetroffen in het product. Dat melden Norenca en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het gaat om twee artikels van de gevogeltepita van 600 gram: lot 01909058 ten minste houdbaar tot 6 maart 2019 en lot 01909059 ten minste houdbaar tot 7 maart 2019. De producten werden verkocht sinds 28 februari in de Sparwinkels van Duffel, Beselare, Halle, Zemst, Middelkerke, Helecine, Essen Wildert, La Roche, Sint-Katelijne-Waver, Denderwindeke, Geel, Sint-Genesius-Rode, Leuven, Paal, Etterbeek en Gembloux.

Besmetting

Norenca vraagt haar klanten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. "De mogelijke symptomen van besmetting door Salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree, binnen de 6 à 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Hebt u van dit product gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts en meld hem dat u dit product gegeten hebt", raadt het bedrijf aan. Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Norenca via info@norenca.be of 014/58.45.11.





Het is de tweede keer in korte tijd dat het bedrijf te maken heeft met een salmonellabesmetting. In december vorig jaar werden ook al eens een aantal vleesbereidingen op basis van kalfsgehakt van Norenca uit de handel gehaald omdat er salmonella in aanwezig was, zo meldde het FAVV toen. En in april vorig jaar werden ook al eens enkele loten worsten teruggeroepen om dezelfde reden.