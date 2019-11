Opnieuw Belgische vrouw doodgeslagen door partner, man was vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten HAA KV

28 november 2019

10u41

Bron: Sudinfo, DH, L'Avenir 12 Een man heeft afgelopen nacht zijn partner om het leven gebracht in Assesse, in de provincie Namen. De dader, die vrij was onder voorwaarden omdat hij in het verleden al meermaals voor gelijkaardige feiten was veroordeeld, sloeg de vrouw zo hard dat ze uiteindelijk overleed.

De feiten speelden zich af in de woning van de moeder van de verdachte. Het was de 38-jarige man zelf die omstreeks 5 uur ‘s ochtends het noodnummer belde. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de 40-jarige vrouw echter al overleden. Uit de autopsie bleek dat haar dood het gevolg is van “meerdere extreem gewelddadige slagen”.

De dader, een alcoholist, werd al meermaals veroordeeld voor gewelddaden jegens zijn partner. In september 2018 werd hij voor het eerst gearresteerd voor slagen en verwondingen. Na anderhalve maand werd hij vrijgelaten onder voorwaarden, maar omdat hij die niet naleefde, werd hij in april opnieuw in voorlopig hechtenis genomen. Eind mei kwam hij alweer onder voorwaarden vrij, om in juni opnieuw wegens schending daarvan opgesloten te worden, vertelt Charlotte Fosseur, woordvoerder van het parket van Namen.



“In die context verscheen hij als gevangene op 18 september laatstleden voor de rechter. Op 2 oktober werd hij veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met probatie-uitstel van vijf jaar. Een dag later kwam hij vrij. We wachtten tot dit oordeel definitief was om de probatiecommissie op de hoogte te stellen, die dan voor opvolging zou zorgen voor wat betreft het alcoholisme en partnergeweld”, aldus de persmagistrate.

De verdachte verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter, met het oog op verdere aanhouding.

