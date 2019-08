Opnieuw bagage achtergebleven op Brussels Airport, deze keer door ziek personeel bij bagageafhandelaar ADN

06 augustus 2019

20u48

Bron: Belga 5 Op Brussels Airport zijn deze ochtend opnieuw koffers blijven staan. Dat bevestigen de luchthaven en luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. De oorzaak is te zoeken bij zieke personeelsleden van bagageafhandelaar Swissport.

Brussels Airport bevestigt het bericht van Travel Magazine. "Vanochtend kampte Swissport met een tekort aan chauffeurs", is te horen. Dat zou te wijten zijn geweest aan te veel zieken bij het bedrijf.

"We hebben zoveel mogelijk vluchten vertraagd, zodat de bagage toch mee kon", zegt Kim Daenen van Brussels Airlines. "Maar desalniettemin is er bagage achtergebleven."



Het zou gaan om enkele tientallen koffers. "De situatie was dus zeker niet te vergelijken met zaterdag. Op weekdagen hebben wij ook veel bestemmingen waar dagelijks toestellen naartoe vliegen, dus de achtergebleven koffers zullen snel op hun bestemming zijn.”