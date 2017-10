Opnieuw autobrand in Wondelgem Wouter Spillebeen

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Screenshot YouTube In de Spoorwegstraat in Wondelgem is gisteravond laat rond 23.15 uur een wagen beginnen branden. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon het vuur doven voor de auto helemaal in de vlammen op ging.

Verschillende omwonenden hoorden knallen en in een groot deel van Wondelgem was een sterke brandgeur waar te nemen. Het vuur ontstond vermoedelijk aan de achterkant van de wagen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

Het incident doet denken aan een autobrand van twee weken geleden aan het Groenplein in Wondelgem, slechts een paar honderd meter verder. Toen werd de wagen van Ozcan A. (45) in brand gestoken.