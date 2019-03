Opnieuw asbest-angst in Belgisch bedrijf

05 maart 2019

In de buurt van Kapelle-op-den-Bos zijn werknemers van het bedrijf Etex Building Performance, een onderdeel van Etex Group, het vroegere Eternit, mogelijk tot vorige week nog met asbeststof in aanraking gekomen. Dat blijkt uit stalen die in een oud magazijn zijn afgenomen. Het gebouw werd inderhaast afgesloten, bericht De Morgen vandaag.