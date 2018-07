Opnieuw aanslag met granaat op pitazaak in Antwerpen Sander Bral

19 juli 2018

07u24 433 In de Antwerpse Stuivenbergwijk is vannacht een aanslag gepleegd met een granaat. Er vielen daarbij geen gewonden. Het doelwit was de Turkse pitazaak Mevlana op de hoek van de Lange Stuivenbergstraat en de Lange Scholiersstraat. "De war on drugs werkt niet en is zelfs contraproductief", reageert Jinnih Beels (sp.a).

"Het incident deed zich voor om ongeveer 4u20 vannacht", klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen. "Er werd een handgranaat tot ontploffing gebracht. Er vielen geen gewonden maar er is schade aan de gevel van de zaak en enkele geparkeerde wagens. Ook een ander pand liep materiële schade op. Op het ogenblik dat de granaat tot ontploffing werd gebracht, bevonden zich enkel nog de zaakvoerder en drie personeelsleden in de zaak. Gezien de zaak bezig was met afsluiting, waren er geen klanten meer aanwezig."

Het parket vorderde de Antwerpse onderzoeksrechter voor feiten van vernieling door ontploffing. Met het oog op vaststelling van de feiten en beveiliging van de situatie, stapten de lokale en federale gerechtelijke politie, het labo en DOVO ter plaatse af. Het verdere onderzoek naar de feiten werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie te Antwerpen.

Verschillende aanslagen afgelopen maanden

Er deden zich de afgelopen maanden verschillende soortgelijke aanslagen voor in Antwerpen. Wellicht kaderen die in het drugsmilieu. Volgens de politie heeft het restaurant op het eerste zicht nochtans geen link met het drugsmilieu. Boven het restaurant woont wel een man die in het verleden herhaaldelijk veroordeeld is voor cocaïnezwendel. "Of de feiten gerelateerd zijn aan drugmisdrijven, kan momenteel niet bevestigd worden. Voorlopig zijn er geen indicaties die een dergelijk motief bevestigen. Het parket houdt derhalve rekening met alle mogelijke pistes."

Mevlana is één van de bekendste pitazaken in Antwerpen-Noord en heeft een uitstekende reputatie bij buurtbewoners. "In tegenstelling tot vele andere zaken hier rondom ons", klinkt het bij een buurman. "Ik ben vannacht wakker geworden van een enorme knal. Ik ben net zoals vele andere buurtbewoners op straat gaan kijken. Daar lag het vol met rode schijfjes, van een ontplofte granaat. De eigenaar van de zaak woont hier niet, wel zou er personeel boven het restaurant wonen."

Een buurman heeft de vermoedelijke dader razendsnel zien weglopen. "Ik stond meteen na de knal aan mijn raam terwijl ik met de politie aan het bellen was. Ik zag iemand zeer gehaast weglopen. Het gaat om een jonge twintiger met Noord-Afrikaanse roots. Hij had een fijn snorretje en meet ongeveer 1,75m. Hij droeg op dat moment blauwe kledij met een donkerblauwe pet zonder opdruk. Hij vluchtte na de knal weg richting de Frans de Cortstraat."

Granaat gevonden in Ekeren

Elders in Antwerpen, in de vijver van een park in Ekeren, hebben onderhoudsmedewerkers van de stad vanochtend een granaat gevonden. Na onderzoek van ontmijningsdienst DOVO blijkt het om een oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog te gaan.

Om 9.30 uur hadden onderhoudsmedewerkers een granaat in het water gevonden. Al snel was duidelijk dat er geen ontploffingsgevaar was: een van de medewerkers zou de granaat zelfs even hebben opgepakt, voor ze wisten dat het om een granaat ging.

De ontmijningsdienst van het leger DOVO ging wel ter plaatse en heeft besloten dat het om een oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog gaat. De granaat werd meegenomen. Er is dus geen gevaar en de zaak is hiermee afgehandeld, laat de politie Antwerpen weten.

Resultaat van 5,5 jaar war on drugs?

"De war on drugs werkt niet en is zelfs contraproductief. Shootings, handgranaten, bedreigingen, dodenlijsten. Kleine dealers gaan eruit maar alles verschuift naar misdaadorganisaties die voor niets terugdeinzen. Er is een net om de kleine vissen te vangen, maar dat is niet sterk genoeg voor de grote haaien", reageert Jinnih Beels (sp.a).

"De war on drugs heeft zich van het begin teveel beperkt tot het oppakken van overlastgevende drugsrunners en -dealers. Hogerop in de drugscriminele keten gebeurde bijna niets en konden grote criminelen zich reorganiseren. Het grote geld en de harde criminelen vechten nu in diezelfde woon- en winkelstraten, al maanden openlijk hun oorlog uit. Met groot gevaar voor alle Antwerpenaren."