Opnieuw aanslag met granaat in Antwerpen vannacht Sander Bral

19 juli 2018

07u24 125 In de Antwerpse Stuivenbergwijk is vannacht een aanslag gepleegd met een granaat. Er vielen daarbij geen gewonden. Het doelwit was de Turkse pitazaak Mevlana op de hoek van de Lange Stuivenbergstraat en de Lange Scholiersstraat.

“Het incident deed zich voor om ongeveer 4u20 vannacht”, klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen. “Vermoedelijk is er een granaat ontploft. Er vielen geen gewonden maar er is schade aan de gevel van de zaak en enkele geparkeerde wagens.” Het labo van de gerechtelijke federale politie is ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Er deden zich de afgelopen maanden verschillende soortgelijke aanslagen voor in Antwerpen. Wellicht kaderen die in het drugsmilieu. Volgens de politie heeft het restaurant op het eerste zicht nochtans geen link met het drugsmilieu. Boven het restaurant woont wel een man die in het verleden herhaaldelijk veroordeeld is voor cocaïnezwendel.

Mevlana is één van de bekendste pitazaken in Antwerpen-Noord en heeft een uitstekende reputatie bij buurtbewoners. “In tegenstelling tot vele andere zaken hier rondom ons”, klinkt het bij een buurman. “Ik ben vannacht wakker geworden van een enorme knal. Ik ben net zoals vele andere buurtbewoners op straat gaan kijken. Daar lag het vol met rode schijfjes, wellicht van een ontplofte granaat. De eigenaar van de zaak woont hier niet, wel zou er personeel boven het restaurant wonen.”

Een buurman heeft de vermoedelijke dader razendsnel zien weglopen. “Ik stond meteen na de knal aan mijn raam terwijl ik met de politie aan het bellen was. Ik zag iemand zeer gehaast weglopen. Het gaat om een jonge twintiger met Noord-Afrikaanse roots. Hij had een fijn snorretje en meet ongeveer 1,75m. Hij droeg op dat moment blauwe kledij met een donkerblauwe pet zonder opdruk. Hij vluchtte na de knal weg richting de Frans de Cortstraat.”