Opnieuw 30 jaar cel in kanaalmoord: "Het spijt me dat ik geholpen heb (...), maar ik heb hem in levende lijve nooit aangeraakt" Jeffrey Dujardin

14 mei 2018

14u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de zaak van de zogenoemde ‘Kanaalmoord’ heeft de hoofdbeklaagde Yves H. 30 jaar cel gekregen, een bevestiging van straf. Zijn kompaan Jurgen R. krijgt 2 jaar cel. Hij kreeg in eerste aanleg twee jaar cel voor lijkverberging maar de procureur vroeg 27 jaar voor medeplichtigheid, die volgens hem vast staat. Het hof oordeelde dat R. enkel voor lijkverberging gestraft kan worden.

Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit het Oost-Vlaamse Buggenhout. Vanaf dan is er geen enkel contact meer met familie of vrienden, werd zijn gsm of bankkaart niet meer gebruikt en was de man ook afwezig op de verjaardag van zijn vader op 10 januari.

Lichaam in plastic gewikkeld

Vermoed wordt dat Yves H. (45) uit Buggenhout en Jurgen R. (40) hem op 7 januari 2010 het hoofd insloegen, vastbonden en in plastic wikkelden en dumpten in het kanaal Willebroek-Brussel. Het lichaam van het slachtoffer kwam uiteindelijk twee maanden later bovendrijven.

De hoofdbeklaagde Yves H. vroeg de vrijspraak in beroep. Volgens zijn advocaat, Bart Gijsen, is er geen enkel bewijs tegen zijn cliënt, behalve de verklaringen van Jurgen R. die leugenachtige verklaringen aflegde. “Uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer meer slagen kreeg dan dat hij beweert, in de wagen van R. zijn bloed en vezels gevonden. Welk geloof kan men nog hechten aan de verklaringen van R.?”

Yves H. kreeg in het hof nog een laatste kans om iets te zeggen, in tegenstelling met andere momenten had hij niet meer te verklaren.

Boerderij

De advocaat van Jurgen R., Frank Scheerlinck, blijft erbij dat R. enkel hielp met het dumpen, “De leugendetector toont aan dat hij niet geslagen heeft, hij behoorde niet tot de vriendenkring van Eric. Hij heeft enkel zijn auto geleend en het lijk verborgen op de boerderij van zijn grootouders.” De andere advocaat van R., Anthony Malego ging verder op de feiten. “De lijkverberging was inderdaad gruwelijk, het zou zelfs meer dan twee jaar cel mogen opleveren. Maar we zitten nu eenmaal met de maximumstraf van 2 jaar. De wet is de wet.”

Het laatste woord van Jurgen R. wou hij richten aan de familie van het slachtoffer, ”Het spijt me dat ik geholpen heb aan het wegwerken van het lichaam, maar ik heb hem in levende lijve nooit aangeraakt.”