Opnieuw 28 transmigranten opgepakt in Kruibeke: “Probleem is zeker niet verminderd” TT

30 oktober 2018

10u45

Bron: Belga 0 De lokale en federale politie hebben afgelopen nacht bij een geplande controleactie tegen mensensmokkel opnieuw 28 transmigranten opgepakt in het Oost-Vlaamse Kruibeke. "Volgens het kabinet van staatssecretaris Francken is het probleem verminderd, maar voor Kruibeke is dat zeker niet zo", zegt burgemeester van Kruibeke Jos Stassen.

Korpschef Wim Pieteraerens van de politiezone Kruibeke/Temse stelde gisteren al dat het aantal transmigranten op en rond de snelwegparking in Kruibeke niet afnam, maar toenam. Het administratief centrum in Steenokkerzeel, dat er half september kwam nadat een aantal politiezones aan de alarmbel trok, omschreef hij als "windowdressing". Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelde daarop dat de nieuwe aanpak om opgepakte transmigranten van de lokale politiezones naar het administratief centrum te brengen, wel degelijk werkt.

Half september opende de regering het administratief centrum in Steenokkerzeel, dat 200 plaatsen telt. Opgepakte transmigranten worden daar naartoe gebracht, zodat de lokale politiezones de administratieve afhandeling niet langer zelf moeten doen. Maar volgens Pieteraerens zit dat centrum vol, waardoor veel migranten toch nog noodgedwongen worden vrijgelaten. Tegen volgende zomer wil Francken een extra gesloten centrum openen, met 300 plaatsen, zei hij gisterenochtend. “Maar dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag open, ik heb geen toverstaf.”

“Probleem is zeker niet verminderd”

Burgemeester Stassen hoopt dat alle opgepakte migranten door de federale diensten administratief afgehandeld kunnen worden. “Het is nu afwachten of de beloofde hulp van het nieuwe centrum in Steenokkerzeel en van de dienst Dienst Vreemdelingenzaken afdoende zal zijn. Volgens het kabinet van staatssecretaris Francken is het probleem verminderd, maar voor Kruibeke is dat zeker niet zo. Het bewijs is daarvan vandaag nog eens geleverd.”

“We wisten dat er een dertigtal mensen met de bus naar Kruibeke gekomen was”, zegt Stassen. “De actie is heel vroeg deze morgen gestart op de snelwegparking. Daar heeft men niemand gevonden. Daarna was er nog een tweede oproep van een vrachtwagenchauffeur die een twintigtal mensen had opgemerkt, maar ook de wegpolitie vond toen niemand. Uiteindelijk heeft men de 28 mensen kunnen oppakken aan de bushalte en op de bus. Blijkbaar heeft men nog een bus moeten laten rijden, waarschijnlijk wegens geen capaciteit om die ook nog te laten stoppen.”