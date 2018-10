Opnieuw 24,8 miljoen euro voor evenwichtigere subsidiëring kinderopvang IB

12 oktober 2018

04u24

Bron: Belga 1 Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen trekt 24,8 miljoen euro uit om een evenwichtigere subsidiëring van de kinderopvang mogelijk te maken. In maart werd daarvoor al eens 20,4 miljoen gereserveerd.

Er blijven grote verschillen in de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven bestaan. In 2017 kregen sommige opvanginitiatieven per plaats bijna 57 euro per dag, terwijl anderen geen cent overheidssteun ontvangen. Dat bleek in juni nog uit cijfers van Vandeurzen.

Drie categorieën

De subsidies zijn onderverdeeld in drie categorieën: de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie. Met elke trap komen er extra verantwoordelijkheden voor de opvang. Zo moet een crèche voor de tweede subsidietrap minstens elf uur per dag open zijn en moet voor de derde subsidietrap een derde van de plaatsen worden gereserveerd voor kwetsbare gezinnen. Kind en Gezin wijst erop dat niet elke opvang bereid is om daaraan te voldoen.

Een opvang heeft ook niet automatisch recht op subsidies. Als de regering bijkomend budget ter beschikking stelt, doet Kind en Gezin een oproep om de bijkomende gesubsidieerde plaatsen in te vullen.

Lokale loketten

De regering wil daarnaast ook de Lokale Loketten Kinderopvang, de infopunten rond kinderopvang, verder uitbouwen. Deze punten kunnen, zeker bij atypische opvangvragen, zoals opvang met ruimere openingsmomenten een hulp zijn. De regering wil er één in elke gemeente en stelt daarvoor 1,1 miljoen euro ter beschikking.