Opmerkelijke oproep vicerector KU Leuven: "Laat dronken medestudent niet achter op straat" SPS

23 februari 2018

14u52

Bron: Belga 4 De brandweer van Leuven moet steeds vaker uitrukken voor dronken studenten die letterlijk verdwaald zijn. "We roepen studenten op om een oogje in het zeil te houden. Als een van hun vrienden te veel gedronken heeft, moeten ze ervoor zorgen dat die veilig thuis geraakt", zegt Chantal Van Audenhove, vicerector Studentenbeleid van de KU Leuven.

De vicerector liep afgelopen nacht mee met de brandweer van Leuven, samen met schepen voor Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a), directeur studentenbeleid van hogeschool UCLL Francis Loyens en voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO Pieterjan Vaneerdewegh. Ze kregen op de kazerne meer informatie over het "fenomeen".

Want de brandweer maakt zich zorgen. "Jongeren worden steeds vaker ladderzat achtergelaten op straat. We hebben de indruk dat vrienden vroeger beter voor elkaar zorgden", zegt Bart Gijzen, postcommandant van de brandweerpost Leuven.

In 2017 deden twee ambulances samen 380 interventies. Vooral voor studenten, maar ook voor toeristen. Dat cijfer bevat alleen alcoholintoxicaties bij een oproep naar het noodnummer 112. Naast die aangestuurde interventies zijn er ook vaststellingen ter plaatse met een link naar alcohol, zoals brand en echtelijk geweld.

"Voor het beleid onthou ik dat preventie veel leed en kosten kan besparen. De stad en de universiteit dragen een gedeelde verantwoordelijkheid", reageert schepen Verlinden.