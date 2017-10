Opmerkelijk initiatief aan VUB: ga vanavond in gesprek met twee pedofielen FT & SRB

17u48 2 RV Campagnebeeld van PNVD uit 2008: partijleden Ad van den Berg (links) en Martijn Uittenbogaard (midden). Zij zijn vanavond te gast in Brussel. Opmerkelijk initiatief aan de VUB. De studiekring Vrij Onderzoek heeft vanavond twee Nederlandse pedoseksuelen uitgenodigd voor een "open gesprek". "We willen pedofielen geen forum bieden, maar een taboeonderwerp bespreekbaar maken", klinkt het.

Ad van den Berg en Martijn Uittenbogaard zijn vanavond te gast in Brussel. De twee werden in het verleden veroordeeld voor pedofilie en het bezit van kinderporno en richtten in 2006 de voormalige Nederlandse partij voor 'Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit' (PNVD) op - in de volksmond ook wel 'pedofielenpartij' genoemd. In 2006 wilde het PNVD nog meedingen naar een zitje in de Nederlandse Kamer, maar kreeg toen te weinig steun. In 2010 werd de partij opgeheven.

Een van haar meest omstreden voorstellen: seks tussen volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar legaal maken. Daarnaast pleitte het PNVD ook voor de legalisatie van soft- én harddrugs en naaktloperij. Het lijstje werd aangevuld met andere opmerkelijke voorstellen: zo vond men dat de meerderjarigheid verlaagd moest worden naar 16 jaar. Stemmen zou mogelijk moeten zijn vanaf 12 jaar. Van den Berg, toen PNVD-penningmeester, werd, door de controversiële partijpunten, een tijd bedreigd.

Pedofilie of fantasie

Wellicht denkt u: waarom in godsnaam een gesprek organiseren met twee mannen rond wie jaren geleden heel wat ophef ontstond - Van den Berg en Uittenbogaard werden immers meermaals veroordeeld voor aanranding en het bezit van kinderporno. Laura Berthoud, voorzitter van de studiekring: "We willen de andere kant van het verhaal op een kritische manier belichten." Belangrijk thema deze avond: het verschil tussen pedoseksualiteit en pedofilie. En waar ligt de grens tussen pedofilie, fantasie, aantrekking en pedoseksualiteit of daderschap?

"Het wordt ook voor mij een absolute uitdaging", klinkt het bij Berthoud, die zich moet openstellen voor het verhaal van beide heren. "Ik vind het moeilijk om het vrij onderzoek toe te passen en de sociale en wetmatige regels die wij hebben in vraag te stellen door de zekere walging die ik voel als ik denk aan pedoseksualiteit en het effect dat dat heeft op kinderen", vertelt ze in 'De Moeial', het studentenblad van de Vrije Universiteit Brussel.

Kritisch genoeg

De VUB zelf heeft geen problemen met de ongewone gespreksavond. "Het past in de traditie van Studiekring Vrij Onderzoek om heikele thema's niet te schuwen. Wij denken dat onze studenten en volwassenen kritisch genoeg zijn om over moeilijke onderwerpen in debat te gaan. Dit is ook geen lezing: de gastsprekers gaan behoorlijk wat weerwerk krijgen vanavond", zegt communicatieverantwoordelijke Peter Van Rompaey. "Wij trekken als universiteit de grens bij aanzetten tot haat en discriminatie. Dat kan niet op onze campus. Maar bij dit evenement lijkt daarvan geen sprake."

Security

Tijdens het gesprek deze avond, zullen ook een moderator en factchecker aanwezig zijn. Het publiek mag vragen stellen en kan die op voorhand doorgeven door ze in het evenement op Facebook te plaatsen. Of er gevreesd moet worden voor ophef, is niet geweten. Er is alvast geen extra politie of securitypersoneel ingezet.