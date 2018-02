Oplossing voor Belgen die Nederlands pensioen krijgen dat dubbel belast wordt TTR

23 februari 2018

18u25

Bron: ANP 0 Er is een oplossing gevonden voor mensen in België die een Nederlands pensioen krijgen dat dubbel wordt belast. Nederland gaat geen belasting meer heffen over dergelijke pensioenen als België het pensioen al voldoende belast.

Als dat niet het geval is, kan Nederland alsnog gaan heffen. België zal dan dubbele belasting voorkomen, meldt staatssecretaris Menno Snel.

Als de afspraken officieel zijn vastgelegd, kan de Nederlandse fiscus de dubbele heffingen ongedaan maken. Ongeveer 1300 grensarbeiders waren in het vizier van de Belastingdienst. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zwengelde de kwestie aan. "Twee keer belasting betalen kan echt niet", klinkt het.

Nederland en België gaan informatie uitwisselen waardoor de Belastingdienst voortaan weet in welke situaties het pensioen in België voldoende wordt belast en in welke situaties niet. Dat moet ook voorkomen dat geen van beide landen belasting heft over het pensioen.

