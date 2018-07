Oplossing voor achtkoppig gezin uit Knokke-Heist dat onbewoonbare huurwoning moest verlaten Mathias Mariën

10 juli 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving 1 Goed nieuws voor het gezin van Steve Pottier (37) en Vicky Bosiers (30) uit Heist (Knokke-Heist). Na een lange zoektocht hebben ze een geschikte, betaalbare woning gevonden. Het gezin van acht dreigde op straat te moeten slapen nadat hun huurwoning onbewoonbaar werd verklaard.

"Onze facturen blijven nooit een dag liggen. We betalen meteen. Daar moeten verhuurders dus zeker geen schrik voor hebben", vertelden Steve en Vicky enkele weken geleden. Daarop kreeg het gezin heel wat reacties. Samen met de Woonwinkel Knokke-Heist is er nu alsnog een oplossing uit de bus gekomen.

"We wonen opnieuw in Heist", zegt Steve. Het gezin beschikt nu over een woning met vier slaapkamers die volledig op orde staat. Vooral voor de kinderen is het een grote opluchting. Het 11-jarig zoontje verklaarde nog hoe verschrikkelijk hij het zou vinden om op straat te moeten slapen. Zo ver komt het nu dus niet.