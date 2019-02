Oplichters teisteren zoekertjessite: als ze méér willen betalen dan u vraagt, is er iets mis Inge Bosschaerts

20 februari 2019

06u43 12 U verkoopt het oude speelgoed van uw kinderen of wil een 'fout' kerstcadeau alsnog kwijt? Opgelet dan, want oplichters teisteren de zoekertjessite 2dehands.be. Via een valse website van een pakjesbedrijf stelen ze uw bankgegevens. Online oplichting zit weer in de lift: per dag zien tien Belgen hun rekening geplunderd.

'Noémie' reageerde - in het Frans - bijna onmiddellijk op het zoekertje van Tom op 2dehands.be. Die deed zijn buttkicker, een luidspreker voor gamers, van de hand voor 180 euro. "Ze stelde voor het geld over te maken via een rekening van pakjesdienst DPD, die de luidspreker ook zou ophalen", zegt Tom. "Ze wilde er zelfs 10 euro extra voor betalen. Via een mail werd ik doorgestuurd naar de site van DPD, waar ik mijn bankgegevens moest invullen. Goed nagemaakt, maar wel verstuurd vanuit een Gmail-account. Ik ben er niet ingetrapt, maar ken een meisje dat het wel deed en 8.000 euro kwijt is."

Tom is niet alleen: de populaire zoekertjessite 2dehands.be wordt al enkele weken geteisterd door oplichters die op bovenstaande wijze te werk gaan. De site waarschuwt gebruikers sinds kort om oplettend te zijn als een koper vraagt de deal buiten de site af te handelen, en malafide gebruikers kunnen gemeld worden via een speciale knop. Ook pakjesdienst DHL zette al een waarschuwing online.

Tien per dag

Per dag zien gemiddeld tien Belgen hun bankrekening geplunderd door internetcriminelen en het fenomeen kent sinds twee jaar een forse stijging. Vorig jaar werden in de eerste negen maanden alleen al 3.350 gevallen van fraude via internetbankieren gemeld, zegt bankenkoepel Febelfin - goed voor een buit van 5,5 miljoen euro. In heel 2017 waren er 3.205 fraudegevallen, en dat was al zeven keer zoveel als het jaar ervoor.

Bij het Centrum voor Cybersecurity liepen er vorig jaar dagelijks 2.000 mails binnen van mensen die via verdacht@safeonweb.be een twijfelachtige URL of transactie melden.

Eén van de redenen van de stijging? De creatieve fraudeurs, die bovendien ook almaar professioneler worden. Valse mails en sites zien er zo 'echt' uit dat slachtoffers makkelijk in de val trappen.