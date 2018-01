Oplichters sturen namens Katoen Natie facturen uit mvdb

31 januari 2018

Het havenbedrijf Katoen Natie is het slachtoffer geworden van e-mailfraude. Oplichters hebben een e-maildadres van Katoen Natie misbruikt om valse facturen uit te sturen, zo meldt VTM Nieuws.

Verschillende mensen kregen in een e-mail te lezen dat ze voor meer dan 4.000 euro aan facturen moesten betalen. Volgens het bedrijf heeft iemand vanuit Bosnië-Herzegovina onder de naam van een medewerker een vals e-mailadres aangemaakt en de facturen verstuurd. Katoen Natie heeft klacht ingediend bij de politie. De bewuste techniek is gekend en wordt 'spoofing' genoemd. In de mail zit ook een pdf-bijlage. Het havenbedrijf vraagt deze niet te openen, wegens mogelijke malware.