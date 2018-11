Oplichters gebruiken foto van verkeersongeval voor inloggegevens MVDB

11 november 2018

00u28

Bron: Focus-WTV 5 Oplichters gebruiken een foto van een verkeersongeval om aan inloggevens van Facebookgebruikers te raken, zo meldt de regionale omroep Focus-WTV.

Het gaat om een fictieve post over een zogezegd verkeersongeval in Tielt waarbij een dode en zes gewonden zijn gevallen. De oplichters doen een oproep naar de gebruikers om de politie te helpen bij de identficatie. Wie op een bijgevoegde link drukt om meer foto’s te bekijken, verlaat Facebook en komt op een externe pagina terecht. Wie daar inloggegevens achterlaat, loopt in de val van de oplichters. Wie dergelijke post ziet opduiken, klikt dus best niet op de link.