Oplichters aan het werk op snelwegparkings TV MV

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 62 T.V. Bezoekers van tankstations langs de autosnelweg zijn best op hun hoede voor oplichters. Een klant werd vrijdagnamiddag aangesproken door een man die zogezegd zijn portefeuille kwijt was na een inbraak en vroeg geld om te tanken. Een kompaan stond even verder op de uitkijk. De federale politie waarschuwde in augustus al voor deze vorm van oplichting.

Een klant van de shop op het parkeerterrein van de R0 buitenring in Ruisbroek werd vrijdag rond 14.30 uur in het Engels aangesproken door een man. “Hij vertelde dat er was ingebroken in zijn wagen”, klinkt het. “Zijn portefeuille was gestolen en hij vroeg geld om te tanken, zodat hij tot Calais kon geraken. Om dat verhaal te staven toonde hij vluchtig een bewijs van aangifte van bij de politie Antwerpen. Hij ging mijn gegevens noteren, om het geld nadien over te schrijven. Toen ik hem wandelen stuurde zag ik plots even verderop een kompaan ons in de gaten houden.”

De man belde het noodnummer 101 en hield de verdachten verder in de gaten. “Toen er enkele minuten later toevallig een voertuig van de lokale politie de parking opreed, sprongen de twee in hun wagen en parkeerden ze zich aan de achterzijde van het gebouw”, gaat het verder. “Daarom heb ik de politie hiervan opnieuw op de hoogte gebracht. Een half uur later vertrokken ze. De mannen reden in een zwarte Volvo V70, met geblindeerde ramen en Britse nummerplaten. Enkele minuten later belde de politie mij op met de melding dat er geen ploeg langs gestuurd kon worden door verschillende ongevallen op de snelweg, maar ik mocht wel aangifte komen doen. Ik nam wat verder de af- en oprit om opnieuw richting Brussel te rijden. Omdat ik een vermoeden had dat de verdachten zich nu gewoon naar het tankstation langs de binnenring hadden verplaatst, reed ik over het parkeerterrein. De zwarte Volvo stond toen effectief daar geparkeerd.”

Omgeving van Vorst, Ruisbroek en Drogenbos

Opmerkelijk genoeg werd de wagen van de verdachten zaterdagmiddag opnieuw opgemerkt, deze keer in de Bollinckxstraat in Vorst. De bestuurder reed nadien via de Humaniteitslaan in Drogenbos verder. Mogelijk houden de verdachte zich dus op in de omgeving van Vorst, Ruisbroek en Drogenbos.

De federale politie waarschuwde in augustus nog voor deze rondtrekkende bendes. Na het geven van geld, worden ze opdringeriger en agressiever en eisen ze meer geld, onder meer door bijvoorbeeld met u naar een automaat te rijden. De politie vroeg toen om zeker niet in te gaan op hun verzoek, en best zo snel mogelijk de politie te verwittigen. De nummerplaat, het merk en type van het voertuig en de kleur is nuttige informatie.