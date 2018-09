Oplichter verduisterde geld van klanten Atos Worldline kv

19 september 2018

16u41

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag een werkstraf van 200 uur opgelegd aan een man die Atos Worldline voor tienduizenden euro's oplichtte. De voormalige werknemer van IPG, een bedrijf dat diensten uitvoert voor Atos Worldline, verduisterde geld van verschillende klanten van het betaalnetwerk.

Het ging om meer dan 160.000 euro in 2015. Naast de werkstraf moet de dader Atos Worldline ook een schadevergoeding betalen van meer dan 140.000 euro bovenop de inbeslagname van tienduizenden euro's.

IPG beheert de contacten met de klanten van Atos Worldline, dat het elektronische betaalverkeer in ons land organiseert. Zo had de man toegang tot de database van de handelaars die met Atos Worldline werken. Hij vulde formulieren in om de rekeningnummers te wijzigen en vervalste handtekeningen. Zo kon hij betalingen met creditcards beheren en het geld laten doorsluizen naar andere mensen, die hem bij zijn oplichting hielpen.