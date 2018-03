Oplichter schuimt in Limburg psychiatrische instellingen af en maakt patiënten heel wat geld afhandig ADN

21 maart 2018

17u35

Bron: Belga 0 Een oplichter die zijn slachtoffers zocht in psychiatrische instellingen in heel Limburg, moet mogelijk 40 maanden de gevangenis in en een boete van 3.000 euro betalen. Die straf vroeg de procureur aan de Tongerse strafrechter voor de man die opnieuw achttien slachtoffers maakte na een eerdere veroordeling in 2016.

De procureur herhaalde bijna woord voor woord het requisitoir dat ze twee jaar geleden hield. Toen werd de 34-jarige man, die momenteel spoorloos is, voor verschillende oplichtingen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel. Nog geen maand na dat vonnis had hij al nieuwe slachtoffers gemaakt. De enige details die de procureur moest aanpassen was het aantal slachtoffers en de bedragen die hij afhandig maakte.

De oplichter liet zich telkens opnemen in een psychiatrische instelling en probeerde op allerlei manieren het vertrouwen te winnen van de andere patiënten van zijn afdeling. "Dit is een tragisch dossier", zei de procureur tijdens de behandeling. "Het gaat hier om een ziekelijke oplichter die zich duizenden euro's laat overhandigen door tientallen personen. Het zijn allemaal mensen die zich in een moeilijke fase van hun leven bevinden. Hij zocht contact, een gemeenschappelijke deler en won zo hun vertrouwen."

Andere werkwijze

De slachtoffers sloten leningen en consumentenkredieten af en gaven het geld aan de oplichter. Die liet zich vervolgens opnemen in een andere Limburgse instelling waar hij opnieuw begon. Volgens een slachtoffer die de oplichter in een instelling leerde kennen, slaagde de man erin om op korte tijd alle patiënten van die afdeling voor 150.000 euro op te lichten. Zelf is hij 4.000 euro kwijt en zit hij sinds de oplichting in schuldbemiddeling.

Na een klacht van een slachtoffer werden alle psychiatrische instellingen verwittigd, waardoor de oplichter zijn werkwijze moest veranderen. Sindsdien geeft hij zich uit voor klusjesman en strijkt hij voorschotten op zonder dat hij de beloofde werken uitvoert.

Vonnis volgt op 18 april.